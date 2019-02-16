جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية لخدمة أهالى قريتى السادات والروضة بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم، ان قريتى السادات والروضة من بين قرى المركز التى سيتم وصول قافلة طبية لها من جامعة قناة السويس.

وأوضح البيان، أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، سيوجه قافلة طبية لقرية السادات يوم 18 فبراير الجارى، وقافلة لقرية الروضة يوم 25 فبراير الجارى.

وتشمل القافلة تخصصات طب بشرى وبيطرى وطب أسنان وإرشاد زراعى وصيدلة وتمريض، وصرف علاج بالمجان.

ومن جهة أخرى كرم اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم السبت ، عددا من مدربى الصفوف الأولى لنظام التعليم الحديث على هامش اجتماع عقده بهم فى قاعة المؤتمرات بديوان المحافظة بحضور ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم.

تضمن الاجتماع مناقشة اليات عمل المدربين خلال المرحلة القادمة، وقدم المحافظ الشكر لهم ، مشددا على أهمية نظام التعليم الحديث الذي يطبق علي الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال .

وقال محافظ شمال سيناء ان هذا النظام تم دراسته في عديد من دول العالم، مشددا على ضرورة أن تؤمن الكوادر القائمة على تدريب المعلمين بهذا التطور واهميته به كي تتمكن من الابداع فيه مطالبا بتكوين مجموعات وخلايا داخل كل المدارس للتعامل والتفاعل مع هذا البرنامج.