جامعة طنطا تجرى امتحان إلكترونى تجريبى لطلاب كلية الطب

الغربية – مصطفى عادل

شهدت جامعة طنطا اليوم السبت، إجراء الاختبار التجريبى لامتحان التقييم التراكمى للمعرفة لـ 200 طالباً بكلية الطب بالجامعة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإجراء امتحانات الطلاب إلكترونياً فى إطار الاستعداد للامتحان الموحد المقرر عقده على مستوى الجمهورية يوم الخميس 7 مارس القادم لطلاب كلية الطب.

وانعقد الاختبار التجريبى بمعامل نوادى تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة المركزية، ومعمل الحاسب الآلى بكلية الطب تحت إشراف الدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بالتعاون مع مركز التعليم الإلكترونى بالجامعة، برئاسة الدكتور ياسر عبده وشبكة معلومات الجامعة برئاسة الدكتور محمد النمر، وذلك بحضور الدكتورة منال البرماوى نائب مدير مركز القياس والتقويم ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، والدكتورة إيمان حسبى مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الطب.