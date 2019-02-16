جامعة الإسكندرية تطلق أول قافلة خدمية ضمن فاعليات الملتقى البيئى التاسع

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت بحضور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أول قافلة خدمية مجمعة لخدمة أهالى منطقة باب الأحرار (العبيد ) والكوبري بأبيس، والتى تأتى كخطوة أولى ضمن فاعليات الملتقى البيئي التاسع الذى تنظمه جامعة الأسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والمقرر عقده فى أبريل القادم تحت عنوان (مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية ).

وشارك فى القافلة مسئولون ومتطوعون وأفراد من المعهد العالى للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية وكلية العلوم وكلية زراعة سابا باشا وكلية التربية النوعية ووزارة الصحة، وفريق القادة الاجتماعيين بكلية الطب وفريق القادة الاجتماعيين وحماية البيئة بكلية الزراعة سابا باشا بالإضافة لجمعية حماة المستقبل وصندوق مكافحة المخدرات .

وقام وفد من جامعة الإسكندرية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال اليوم، بعمل زيارة ميدانية لمحطات رفع المياه بترعة سيدى غازى (حارث ) المتفرعة من بحيرة مريوط لبحث كيفية تقديم الدعم الفنى والعلمى تجاه ظاهرة تسرب مياه البحيرة وايجاد الحلول العلمية لمواجهة مشاكل عجز المياه والتصحر للاستفادة القصوى من البحيرة، فيما أكد نائب رئيس الجامعة فى إجتماعه مع مشايخ القبائل ان جامعة الإسكندرية تولى اهتمامآ بالغا ببحيرة مريوط منذ اكتر من 20 عام،وقدمت عدة دراسات باعتبارها بيت الخبرة للمشاريع الكبري فى الإسكندرية وضواحيها، وإيمانآ منها بدورها فى خدمة المجتمع السكندرى وتنميته، وتم نشر هذه الدراسات بالمجلات الدولية.

وأكد على استمرار الجامعة فى تسخير كافة طاقتها لتنمية تلك المناطق إلى ما بعد الملتقى، وقد تم تحديد مجموعة من الأهداف خلال الفترة القادمة تتمثل فى إيجاد حلول لمشكلة تسرب المياه من البحيرة، ومشكلة الصرف الصحى، ومشكلة رصف الطريق الواصل بين القرية وبين الطريق الصحراوى والذى يبلغ طوله 5 كيلومتر، ومشكلة الوحدة الصحية، وعرضها على المختصين والمسئولين خلال انعقاد الملتقى البيئي.

وقامت القافلة أيضاً خلال اليوم بحملة توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، تم خلالها توزيع منشورات، وإقامة ندوة للتعريف بأضرار المخدرات والتدخين، بالإضافة إلى ندوات عامة أخرى عن التوعية الصحية، وأمراض النسا، ووسائل تنظيم الأسرة، وندوة عن اورام الثدى وذلك تزامنآ مع اليوم العالمى للسرطان، كما قام أعضاء القافلة خلال اليوم بعدة انشطة اجتماعية وطبية مختلفة، منها عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر تم خلالها عمل 118 كشف على مرض الضغط، و 93 كشف عن مرض السكر ، و٤٨ كشف مبكر عن فيروس الكبد الوبائي سى يالتعاون مع وزارة الصحة ضمن حملة 100 مليون صحة، وتبين اصابة 3 حالات منهم تم تحويلهم لمستشفى الحميات لعمل الفحوصات وأخذ العلاج المناسب لكل حالة كما تم عمل عينة عشوائية بنسبة 4% للتأكد من دقة التحاليل، بالإضافة لكشف على 30 سيدة اشتبه بإصابة 5 منهم بسرطان الرحم وتم تحويلهم لمستشفى جمال عبد الناصر لعمل الفحوصات اللازمة ، وتم توزيع 300هدية مقدمة من جامعة الإسكندرية وبنك الدواء وجمعية حماة المستقبل للسيدات والاطفال، وفى ذات السياق أعلنت الجامعة إعتزامها مواصلة جهودها فى مواجهة الفقر فى تلك المناطق بإرسال طاقم لتدريب السيدات على الخياطة والتطريز وفتح فصول محو الأمية للصغار وكبار السن .