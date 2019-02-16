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السبت، 16 فبراير 2019 07:31 م
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تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

السبت، 16 فبراير 2019 06:51 م
تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1245 حكمًا متنوعًا منها 875حكمًا جزئيا  و43 حكم مستأنف، و278 حكم غرامات، و46 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 7600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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