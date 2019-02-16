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تعرف على طريقة اختبار مشرفى حج الجمعيات الأهلية

السبت، 16 فبراير 2019 09:37 ص
تعرف على طريقة اختبار مشرفى حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة
كتب ــ مدحت وهبة
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بدأت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، اختبارات مشرفى حجاج  الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م  وتستمر حتى 24 فبراير الجارى، وذلك لاختيار 270 مشرفًا من إجمالى 1100 متقدم، ويتم إجراء  الاختبارات التحريرية "أون لاين" على برنامج الحاسب الآلى.

"اليوم السابع" ينشر طريقة اختبار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية والذى يتضمن 60 سؤالاً دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج، وفى حال اجتياز المشرف الاختبار التحريرى سيتم إجراء اختبار شفوى ومقابلة شخصية للاختيار النهائى للمشرفين.

كان أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومير لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قد أكد أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات فى محافظات "القليوبية، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة".


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التضامن

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