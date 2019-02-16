تصديرى الملابس: مفاوضات حكومية لاستئناف صادرات ملابس ديزنى تنتهى فى مارس

كتب – منى ضياء

قال إيهاب اسماعيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة اليوم الجمعة، أن مفاوضات الحكومة المصرية لإلغاء الحظر الكامل على صادرات مصر من ملابس ديزنى مازالت مستمرة، ومن المنتظر صدور قرار بتجديد الاتفاقية من عدمه مارس المقبل.

وأوضح اسماعيل خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى، التى يعقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والذى ينعقد خلال الفترة من 15 – 17 فبراير الجارى، أن الحظر مازال مستمرا على الصادرات المصرية ولكن تم استثناء 30 شركة، لافتا إلى استمرار عملية التصدير حتى نهاية العام الجارى.