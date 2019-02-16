تركيب طلمبة غاطسة بمقابر منطى بشبرا الخيمة بعد تعرضها للغرق فى مياه الصرف

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم تركيب طلمبة غاطسة بمقابر منطقة منطى التابعة لشبرا الخيمة وذلك لشفط وسحب المياه من المقابر بعد غرقها نظرا لموقع أرض المقابر فى منسوب منخفض.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أن الطلمبة الغاطسة التى تم تركيبها ستكون بشكل دائم داخل المقابر، بحيث تقوم بالعمل فور تساقط أمطار أو حدوث طفح داخل المقابر.

وفى سياق آخر، كشف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أكد أنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات والشفاطات لكافة الشوارع بالمحافظة وذلك بعد تساقط أمطار على بعض المناطق داخل نطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم شفط المياه أول باول ولن تحدث أى تجمعات مياه داخل شوارع المحافظة.

وأوضح أنه قرر استمرار حالة الطوارئ داخل الشركة لحين الانتهاء من موجة الطقس السىء، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين الشركة وغرفة عمليات المحافظة وكذلك هيئة الأرصاد الجوية، حتى تكون الشركة على استعداد تام لشفط أى مياه من الشوارع فور سقوطها.