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تخصيص 10 آلاف فدان بمركز بلاط ضمن مبادرة زراعة 5 مليون نخلة بالوادى الجديد

السبت، 16 فبراير 2019 02:19 م
تخصيص 10 آلاف فدان بمركز بلاط ضمن مبادرة زراعة 5 مليون نخلة بالوادى الجديد زراعة أشجار النخيل - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم تخصيص أرض بمساحة 10 الاف فدان شمال مدينة بلاط بطريق تنيده منفلوط كمناطق خاصة لزراعة النخيل يتم طرحها أمام المستثمرين.

وأكد عباس بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتوسع فى زراعة النخيل على أرض المحافظة وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتخصيص مناطق للإستثمار الزراعى تطرح أمام المستثمرين لزراعة أنواع جديدة من التمر كالبارحى والمجدول بجانب الأنواع المزروعة، وهى السيوى والصعيدى وغيرها بكافة مراكز المحافظة، بإجراءات ميسرة

وأضاف عباس إن هذا المشروع يهدف لمضاعفة الإنتاج وتحقيق عائد إقتصادى يساهم فى وضع المحافظة كمركز عالمى فى إنتاج التمر بأنواعة والصناعات المرتبطة، وكذلك رفع مستوى معيشة الفلاح على أرض الوادى الجديد.

 


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