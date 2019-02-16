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تجديد حبس 3 عاطلين سرقوا أجزاء من جرار قطار متوقف بالعياط 15 يوما

السبت، 16 فبراير 2019 01:51 م
تجديد حبس 3 عاطلين سرقوا أجزاء من جرار قطار متوقف بالعياط 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمنطقة التخزين بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وتم ضبط المتهمين خلال تفقد الملازم أول مصطفى كمال زكى ضابط مركز شرطة العياط للحالة الأمنية، فتمكن من ضبط كل من، "رضا.ر" و"محمد.ر" و"عادل.ع" عاطلين، سابق اتهامهم فى عدة قضايا، لتورطهم فى سرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمحطة التخزين.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين 4 تيل فرامل قطار، و2 مسمار، وسلم جرار، ومجموعة من المفكات مختلفة الأحجام، وتم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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حبس 3 عاطلين سرقوا أجزاء من جرار قطار متوقف بالعياط

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