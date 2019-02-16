video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل صديقتها بسبب سوء معاملتها لابنتها ببولاق

السبت، 16 فبراير 2019 12:18 م
تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل صديقتها بسبب سوء معاملتها لابنتها ببولاق حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل متهمة بقتل صديقتها ببولاق الدكرور، بسبب سوء معاملة المجنى عليها لابنتها الرضيعة بسبب بكائها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تدعى "لمياء.ح" 27 سنة ربة منزل، وتم العثور على طفلة رضيعة بجوارها على قيد الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها تستأجر غرفة بالشقة التى تم العثور بها على جثتها، وأن صديقتها "إجلال.م"، 33 سنة تقيم بصحبتها، وأشارت التحريات إلى تورطها فى ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بقتل المجنى عليها، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب سوء معاملة القتيلة لطفلتها الرضيعة نظرا لبكائها المستمر، حيث اعتدت عليها بقطعة خشبية مما أسفر عن مقتلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة صحية تحدد مصير صاحب مخزن حاز 28 طنا من المحسنات الغذائية بأكتوبر

صور.. فنى يصيب طالب بعاهة مستديمة بسبب رفضه تنظيف "ماكينة تصنيع".. المتهم قذف الضحية بـ"مقص تصنيع" فأصابه بكسور وقطع فى أوردة اليد.. ووالد الطفل يصرخ: مستقبله فى خطر.. وابن خالته: "مش هنسيب حقه"

حبس سائق قتل حماته طمعًا فى نقودها بمدينة 6 أكتوبر

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

مشاجرة

خلافات الجيرة

بولاق

فيصل




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة