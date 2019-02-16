video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام 15يوما

السبت، 16 فبراير 2019 12:09 م
تجديد حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام 15يوما حبس أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بمدينة السلام لسرقته 15 يوما، واستمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بتهشيم رأس طفل بعد القبض عليهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، كما أنكروا أن تكون الواقعة بسبب سرقتهم لأموال الطفل، وأضاف المتهم الأول، أن الطفل قام بسبه فحاول تأديبه أمام والده، وهو ما نتج عنه المشاجرة.

ونجحت قوات الأمن فى القبض على المتهمين بتهشيم رأس طفل بمدينة السلام لسرقته، وكشفت تحقيقات نيابة السلام، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابين للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حاولا التعدى عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شقيقين بتهمة التعدى على طفل وتهشيم رأسه بشومة، وسرعة تقديم تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدى عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم فى الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة، وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ك ر"، وشقيقه "ه ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

20 مارس.. الحكم فى قضية نسب الطفلة "ديالا"

تأجيل الحكم فى استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها عامين لـ 6 أبريل

إحالة خادمة سرقت شقة صاحب شركة بالتجمع للمحاكمة

التعدى على طفل

استعراض القوة

اخبار الحوادث

نيابة السلام

حبس




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة