تجديد حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام 15يوما

كتب ـ أحمد حسنى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بمدينة السلام لسرقته 15 يوما، واستمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بتهشيم رأس طفل بعد القبض عليهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، كما أنكروا أن تكون الواقعة بسبب سرقتهم لأموال الطفل، وأضاف المتهم الأول، أن الطفل قام بسبه فحاول تأديبه أمام والده، وهو ما نتج عنه المشاجرة.

ونجحت قوات الأمن فى القبض على المتهمين بتهشيم رأس طفل بمدينة السلام لسرقته، وكشفت تحقيقات نيابة السلام، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابين للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حاولا التعدى عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شقيقين بتهمة التعدى على طفل وتهشيم رأسه بشومة، وسرعة تقديم تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدى عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم فى الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة، وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ك ر"، وشقيقه "ه ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.