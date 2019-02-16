تأخر إقلاع 4 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة فلاي ناس رقم 895 والمتجهة الي الدمام بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 406 والمتجهة الي مسقط، ورحلة شركة طيران الاتحاد رقم 656 والمتجهة الي أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 546 المتجهة الي الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.