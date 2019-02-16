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تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق بقضية الكسب غير المشروع لـ14 أبريل

السبت، 16 فبراير 2019 02:01 م
تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق بقضية الكسب غير المشروع لـ14 أبريل الوزير السابق صلاح هلال
كتب ـ عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة "صلاح الدين هلال" وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 14 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد قد أنهي تحقيقاته في قضية اتهام الوزير الأسبق، إلا أنه لا وجه لإقامة الدعوي إلا أن النائب العام قد رفض هذا القرار وطعن عليه أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفي الفقي الذي قرر إحالة القضية إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام دائرة الجنايات للبدء في المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.

كما أوضحت التحقيقات أن الأموال والمنقولات موضوع الرشوة التي أضيفت إلي الذمة المالية للمتهم طلب وأخذ رشوة عضوية كاملة لنفسه ولأفراد أسرته بالنادي الأهلي بلغت إجمالي قيمتها 120 ألف جنيه، سدد المتهم صلاح الدين هلال من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه، كما طلب وأخذ رشوة ملابس من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة ايجو وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيها سدد من قيمتها 5304٫90 جنيه، كما طلب ملابس أخري من شركة بايمن بفندق فور سيزون وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوي وآخر ايفون 6 كما طلب وأخذ رشوة افطار له ولعشرين فرداً من أفراد اسرته بفندق كمبنسكي بالقاهرة بمبلغ 14809٫4 جنيه وبلغت قيمة العطايا التي طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيها.


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