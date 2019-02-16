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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل لـ16 مارس

السبت، 16 فبراير 2019 03:36 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل لـ16 مارس محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 29 إرهاب،  بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل  فى منطقة قصر النيل عام 2013، لجلسة 16 مارس لإعلان المتهمين.

 

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين .

 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم من التجمهر فى منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامه والخاصة وتعريض حياة المتهمين للخطر.

 


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