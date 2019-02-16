video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بنس: حان الوقت لانسحاب الاتحاد الأوروبى من الاتفاق النووى الإيرانى

السبت، 16 فبراير 2019 02:11 م
بنس: حان الوقت لانسحاب الاتحاد الأوروبى من الاتفاق النووى الإيرانى مايك بنس
رويترز
إضافة تعليق

 

 ضغط نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على الدول الأوروبية اليوم السبت للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وحثها على الحذر عند استخدام أجهزة الاتصالات التي تصنعها شركة هواوي الصينية.

وقال بنس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "حان الوقت لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني". وأضاف "آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران".

وأضاف "كما كانت الولايات المتحدة واضحة للغاية مع شركائها الأمنيين بشأن التهديد الذي تشكله هواوي وغيرها من شركات الاتصالات الصينية.

"علينا حماية بنيتنا التحتية الحساسة في مجال الاتصالات وتدعو أمريكا كل شركائها الأمنيين إلى الحذر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنس يدعو لإنهاء حكم مادورو "الديكتاتورى" فى فنزويلا

"انقلاب فنزويلا" يشعل اشتباكا أمريكيا روسيا بمجلس الأمن.. دعم موسكو لـ"مادورو" يعرقل طموح واشنطن فى تغيير السلطة بـ"كاراكاس".. إحباط استصدار بيان للمجلس يؤيد "جوايدو".. وتقارير تكشف وعد "بنس" لزعيم المعارضة

امريكا

المانيا

ميونيخ




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة