video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بحضور رئيس الوزراء

السبت، 16 فبراير 2019 10:29 ص
انطلاق فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بحضور رئيس الوزراء جانب من المؤتمر
كتب إبراهيم قاسم - إبراهيم سعيد
إضافة تعليق

انطلقت، اليوم السبت، فاعليات جلسات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، والذى تستضيفه مصر بمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى.

وافتتح المستشار الدكتور حنفى على جبالى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعددا من رؤساء المحكمة الدستورية السابقين أبرزهم المستشار فاروق سلطان والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق و125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا افريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء، بجانب عدد من سفراء الدول الاجنبية والعربية.

ويبحث المؤتمر المشاكل المختلفة والمشتركة التى تواجه المحاكم الدستورية فى الدول الأفريقية، خاصة بما يرتبط بالتطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال والموضوعات المستجدة بخصوص الإرهاب واللاجئين وحماية البيئة.

وتولى مصر أهمية كبرى بتنظيم المؤتمر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أول مؤتمر أفريقى تعقده مصر بعد توليها رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقية، ويهدف لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. "الدستورية العليا" تستضيف المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الأفريقية.. المحكمة تنتهى من تجهيز قاعة المؤتمرات بعد تعقيمها أمنيًا.. ورئيس الوزراء يشهد إطلاق أول منصة قضائية دستورية أفريقية

صور.. تعرف على قصة المبنى الفرعونى الضخم للمحكمة الدستورية

بروتوكول لتدريب أعضاء الهيئات القضائية على وسائل تسوية منازعات الاستثمار

مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية

رئيس الوزراء

أخبار الحوادث




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة