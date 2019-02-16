انتشال 8 عمال مناجم أحياء فى زيمبابوى بعد أن حوصروا لأيام

قال مسؤولون وشهود إن أفراد الإنقاذ في زيمبابوي انتشلوا ثمانية من المنقبين بشكل غير مشروع عن الذهب أحياء اليوم السبت من إجمالي نحو 70 عاملا محاصرين منذ أيام داخل مناجم غمرها الطين في حادث وصفته الحكومة بالكارثة.

ووقع الحادث في باتلفيلدز على بعد 175 كيلومترا غربي العاصمة هاراري مساء الثلاثاء الماضي وسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المنقبون غير الشرعيين عن الذهب والذين ساهموا العام الماضي في جزء كبير من الإنتاج الوطني للسبائك الذهبية الذي حقق رقما قياسيا بوصوله إلى 33 طنا.

وقال تابيريروا باسوافافيري نائب مدير مهندسي المناجم في حكومة زيمبابوي للصحفيين في موقع الحادث "حتى الآن نجحنا في إخراج ثمانية عمال مناجم أحياء ولم نجزم بعد بوجود آخرين على قيد الحياة".

وسارع مسؤولون بنقل الناجين قبل التحدث إلى الصحفيين. وتوقفت عمليات الإنقاذ قليلا بسبب سقوط الأمطار.