اليوم.. وزير الآثار يزور منطقة سرابيط الخادم بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

يزور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، منطقة سرابيط الخادم التابعة للمدينة أبوزنيمة يرافقة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ومبروك الغمرينى رئيس مدينة أبوزنيمة.

وقال مبروك الغمرينى، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن برنامج زيارة الوزير يتضمن افتتاح معرض التراث البدوى للمشغولات اليدوية السيناوية، والذى يضم مشغولات يدوية للسيدات البدويات بمشاركة جهاز تعمير سيناء الذى لديه مركز لتعليم الحرف اليدوية فى المدينة.

وأضاف رئيس مدينة أبوزنيمة، أن الوزير سيزور منطقة السرابيط للاطلاع على المناطق الأثرية على أرض الواقع، تمهيدا لوضع خطة لتطويرها ثم عقد لقاء مع أهالى المنطقة لمناقشة خطة تطويرها ووضعها على الخريطة السياحية من أجل تنشيط حركة السياحة.