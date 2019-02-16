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"اليوم السابع": دقت ساعة الاستثمار الأجنبى المباشر

السبت، 16 فبراير 2019 07:44 م
"اليوم السابع": دقت ساعة الاستثمار الأجنبى المباشر اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تحت عنوان "دقت ساعة الاستثمار الأجنبى المباشر" تستعرض "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الأحد، تفاصيل عودة شركة مرسيدس للعمل بمصر وتوسعات شركة سيمنز والعديد من علامات الثقة فى الاقتصاد.. والتى حركت التدفقات الأجنبية بناء على مؤشرات الاستقرار السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.
 
 
واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

- التدفقات الأجنبية تحركت بناء على مؤشرات استقرار سياسى واقتصادى وتقارير دولية

 
- دقت ساعة الاستثمار الأجنبى المباشر
 

- عودة مرسيدس وتوسعات سيمنز علامات على الثقة فى الاقتصاد.. والاستثمارات فى الغاز والطاقة تأكيد على الاستقرار

 
- 100 شركة أمريكية وعشرات الشركات الصينية والألمانية والروسية أكدت حرص الرئيس على تهيئة مناخ الاستثمار
 

- إسلام سعيد تنجح فى إقامة مصنع للمفروشات برعاية "المشروعات الصغيرة"

 
- رسائل قوية للسيسى أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
 

- الرئيس يضع دول العالم أمام مسؤولياتها فى مواجهة الإرهاب والفقر والهجرة غير الشرعية

 
- السيسى: عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة يمثل المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط نستضيف 5 ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم يعيشون بيننا بدون مراكز إيواء.. ونرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية"
 

- السقوط الأخير لأهل الفشل السياسى

 
- الحياة السياسية أولى بتطبيق قانون استنفاد مرات الرسوب على نشطاء وأحزاب سقطوا فى كل الاختبارات خلال 9 سنوات
 

- تعامل الأحزاب والنشطاء مع التعديلات الدستورية استمرار لمنهج الفشل منذ 2011 فشلوا فى التظاهر وفشلوا فى كسب ثقة الناس

 
- رجال الجيش يحبطون محاولة إرهابية فاشلة فى شمال سيناء
 

- الإرهابيون استهدفوا ارتكازا أمنيا والأبطال قضوا على 7 تكفيريين

 
- انطلاق حملة الكشف المبكر لطلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.. وزيرة الصحة: الحملة تبدأ من اليوم وحتى 30 إبريل وتستهدف 11.5 مليون طالب.. ووزير التعليم: الكشف "إجبارى"
 
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السيسي

مؤتمر ميونيخ

وزيرة الصحة

اليوم السابع

اليوم السابع بلس




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