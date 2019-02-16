اليوم.. البابا تواضروس يلقى محاضرة عن قيم المحبة والتسامح بالجامعة البريطانية

كتب وائل ربيعى

تنظم الجامعة البريطانية فى مصر، احتفالية كبرى بمناسبة زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، للجامعة، اليوم السبت المقبل بمقر الجامعة بالشروق.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس، محاضرة عن المحبة والتسامح وأثرهما فى بناء الأمم والمجتمعات، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء، وكبار رجال الدولة، والعلماء والمفكرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، ورئيس الجامعة، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب ، وكبار رجال الدين الإسلامى والمسيحى.