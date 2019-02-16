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النيابة تصرح بدفن جثتى موظف وزوجته عثر عليهما متوفين بشقتهما فى حلوان

السبت، 16 فبراير 2019 08:53 م
النيابة تصرح بدفن جثتى موظف وزوجته عثر عليهما متوفين بشقتهما فى حلوان حثة ـ أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة موظف وزوجته، بعد عرضهما على الطب الشرعى

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من المستشفى العام يفيد وصول ربة منزل ووفاتها قبل وصولها. بالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة تدعى "ا.ا" ربة منزل، مقيمة بمنطقة عرب غنيم، وبسؤال ابنتها "ن.س" 17 سنة طالبة أكدت أنها كانت فى درس خاص وحينما عادت للمنزل طرقت الباب ولم يفتح لها أحد فاستدعت خالها وكسر الباب.

وتابعت: "فوجئنا بوالدى ويدعى "س.ع"50 موظف، متوفى، ووالدتى بين الحياة والموت، فاصطحبناها إلى المستشفى وتوفيت قبل وصولنا". وأكدت ابنة المتوفين أنهما الاثنين مرضى قلب، واستبعدت وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .


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