النيابة تتحرى عن وفاة طفل غرقا فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الحزئية، تحقيقاتها فى وفاة طفل، باسفيكسيا الغرق، بدائرة قسم شرطة حلوان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان إخطارا ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام، يفيد وصول جثة طفل، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته باسفكسيا الغرق.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "ي.م" 4 سنوات، وبسؤال والده "م.ى" 46 سنة عامل زجاج، أكد أنه غرق فى حوض المياه بشقته.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.