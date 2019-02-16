المشدد 5 سنوات لمتهمين وعامين لآخر لقتلهم طفلا واستعراضهم القوة بالمطرية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "محمود صابر، محمد على" بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهم " عمرو حامد" بالسجن عامين، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل مواطن بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمود صابر، محمد على، عمرو حامد"، وأخرين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجنى عليه " مصطفى حسين" وأخرين بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم، وتعريض حياتهم للخطر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجنى عليه الطفل "مصطفى حسين" بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلقوا عليه قاصدين القتل، ما أدى لإصابة المجنى عليه بالإصابات التى أودت بحياته.