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المساعد السابق لوزير الداخلية: الشقق تؤجر دون إخطار الأمن هروبا من الضرائب

السبت، 16 فبراير 2019 03:00 ص
المساعد السابق لوزير الداخلية: الشقق تؤجر دون إخطار الأمن هروبا من الضرائب إرهاب- صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء أحمد عبد الباسط مساعد وزير الداخلية السابق، الخلايا الإرهابية تتكون من "عنصر بشرى، وتسليح، ومواد متفجرة، ومكان إيواء" وفى حالة السيطرة على الشقق المفروشة والمستأجرة حديثاً ومنع تأجيرها دون إخطار الأمن، نكون قد قطعنا عنصر من "الخلية الإرهابية"، والعنصر البدوى يلجأ للاختباء فى الكهوف والجبال، وأهل المدينة يلجئون للاختباء فى الشقق المفروشة والمتسأجرة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بعض أصحاب العقارات يتخوفون من إخطار القسم بالإيجار الجديد هرباً من الضرائب، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن فى "السمسار" فإذا كان صاحب العقار يملك شقة فـ"السمسار يملك آلاف الشقق، ومن ثم يجب أن يتعرض المشرع لـ"السمسار" لوضع عقوبه له حال عدم إخطاره للأمن بالإيجار الجديد، خاصة أن نحو 98% من الإيجارات تتم عن طريق السمسار، وهو أنواع "سمسار مرخص" و"سمسار غير مرخص" و"السمسار العارض".

 


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الشقق المفروشة

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الارهاب

حوادث

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