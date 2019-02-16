ذكرت ذلك قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري قد أعلن قرب اعلان التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية القضاء على تنظيم داعش شرق الفرات، مشيرا إلى قيام مجموعات هندسية وأخرى عسكرية بتمشيط المنطقة بالتزامن مع رحيل الاسر التي كانت في آخر جيب للتنظيم .

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأنه سيعلن خلال ال 24 ساعة المقبلة عن عدد من الأمور الهامة الخاصة بسوريا.