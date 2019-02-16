video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة: غدًا انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل فى السعودية

السبت، 16 فبراير 2019 02:00 ص
القوى العاملة: غدًا انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل فى السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تنتهى وزارة القوى العاملة، من قبول طلبات 200 سائق للعمل فى الرياض بالمملكة العربية السعودية غدًا الأحد، وذلك برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى؛ أى ما يوازى 10 آلاف جنيه مصرى تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافى تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

 

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة فى قيادة الاتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

 

وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة هى "شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومى، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنيه العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

 

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما فى القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أى أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

 

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرها 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة في مهمة لمدة 48 ساعة بأسوان.. محمد سعفان يتفقد مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة ويستقبل العاملين بهتاف تحيا مصر.. ويؤكد: العمال وراء التنمية وقلاع الصناعة في كل المحافظات

صور.. وزير القوى العاملة يوزع 446 شهادة آمان الأقصر.. ويؤكد: لدينا 51 مركز تدريب ثابت ومتنقل لتعليم الحرف من السيدات والرجال.. محمد سعفان: تجهيز مركز لتدريب العمالة بالمحافظة.. والافتتاح مطلع مارس المقبل

صور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيفى للشباب.. محمد سعفان: الدولة أنشأت أكثر من 8 آلاف مشروع بتكلفة تريليون جنيه.. ونشكر الرئيس السيسي على مبادرة "حياة كريمة".. ومحافظ أسيوط: 12 ألف متقدم لفرص العمل

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

وزير القوى العامله




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة