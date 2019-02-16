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القوى العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة "مصر أمانة بين أيدك" بقنا

السبت، 16 فبراير 2019 02:50 م
القوى العاملة تطلق محطة جديدة لمبادرة "مصر أمانة بين أيدك" بقنا إطلاق محطة جديدة لمبادرة "مصر أمانة بين أيدك" بقنا
كتب محمود راغب
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أطلقت وزارة القوي العاملة، اليوم السبت، محطة جديدة من  "مبادرة مصر أمانة بين ايديك"، وذلك بمحافظة قنا ، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية ، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.
 
أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مشيرا إلى أن البرنامج الأول يستمر لمدة 3 أيام  ، على أن يبدأ برنامجا ثانيا يوم الثلاثاء المقبل يستهدف مجموعة اخرى من أطراف العملية الإنتاجية .
 
وأناب الوزير ، عادل صبحي  مدير عام الإدارة العامة للتنظيمات النقابية لافتتاح البرنامج الأول الذي يشمل تدريب وتوعية نحو 193  قيادة نقابية من العاملين  في 53 لجنة نقابية بجميع مواقع العمل بالمحافظة ، لتأهيلهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.
 
حضر الافتتاح أسعد أحمد السيد وكيل مديرية القوى العاملة بقنا ، وسيد أحمد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.   
 
 

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وزارة القوى العاملة

مبادرة مصر امانة بين ايديك

مصر امانة




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