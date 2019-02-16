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القبض علي 6 أشخاص بحوزتهم 2.5 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقليوبية

السبت، 16 فبراير 2019 01:02 ص
القبض علي 6 أشخاص بحوزتهم 2.5 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقليوبية حشيش -ارشيفيه
كتب نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض علي 6 أشخاص بحوزتهم 2.5 كيلو من مخدر الحشيش ، وكمية من الأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، بقيام ضباط البحث الجنائى، بحملة امتية علي البؤر الإجرامية بمراكز واقسام المديرية اسفرت عن  ضبط كلا من "مجدي .  ع " 34 سنة، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 9 طلقة من ذات العيار، و"اسامة.ا" 27 سنة،عاطل ، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، وعدد 12 طلقة من ذات العيار ،وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى كيلو  جرام ، و"محمد.م" 36 سنة، عاطل ،وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، وعدد 7 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 800 جرام ومبلغ مالى 1200 جنيه ، و" اسلام  .  ج .   ع"   28 سنة، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع ، وعدد 4 طلقة من ذات العيار، و"عصام ا"28سنة، عاطل ،وبحوزته سلاح نارى فردخرطوش محلي  وعدد3 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام، و"اشرف.ع"34سنة، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي، وعدد 7 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 900 جرام ، تحرر عن ذالك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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