القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عنتر.ال.م"20 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "عمر.م.ع"19 عام عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عبدالله.ع.م"25 عام عاطل مقيم الكيلو 2 بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "كريم.ش.ع"21 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "اشرف.ال.م"45 عام عاطل مقيم المنايف بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات