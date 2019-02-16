القبض على 18 تاجر مخدرات فى حملة على البؤر الإجرامية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة اللأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 18 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر، وطوخ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 30 جرام استروكس، و500 جرام من الحشيش المخدر، 90 جرام هيروين، 250 جرام فودو ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.