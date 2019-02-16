العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار

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قُتل شخصان وأصيب آخر بجروح اليوم، السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي انفجرت في مكان لرعي الغنم بمنطقة (الجفة) غرب مدينة الفلوجة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات ديالي، اليوم، تدمير مضافتين لتنظيم "داعش" الإرهابي في قصف جوي شمال شرقي بعقوبة.

وقال مصدر ميداني عراقي - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن طيران الجيش، وخلال عملية تعقب لخلايا داعش في بساتين قرى (المخيسة) و(شيخي) شمال شرقي بعقوبة، قصف أهدافًا تابعة للتنظيم، ما أسفر عن تدمير مضافتين لهم وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة.