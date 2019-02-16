video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار

السبت، 16 فبراير 2019 06:01 م
العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار انفجار-صورة ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قُتل شخصان وأصيب آخر بجروح اليوم، السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

 

ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي انفجرت في مكان لرعي الغنم بمنطقة (الجفة) غرب مدينة الفلوجة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

 

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات ديالي، اليوم، تدمير مضافتين لتنظيم "داعش" الإرهابي في قصف جوي شمال شرقي بعقوبة.

 

وقال مصدر ميداني عراقي - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن طيران الجيش، وخلال عملية تعقب لخلايا داعش في بساتين قرى (المخيسة) و(شيخي) شمال شرقي بعقوبة، قصف أهدافًا تابعة للتنظيم، ما أسفر عن تدمير مضافتين لهم وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر: العراق يخفض إنتاج حقل مجنون النفطى إلى 104 آلاف برميل يوميا

الخردة بزنس الميليشيات الشيعية السرى لمواجهة نقص التمويل الإيرانى فى العراق.. حلفاء طهران يلجأون لتجارة المخلفات لدعم نشاطهم.. شكاوى لغياب القوانين التنظيمية.. الطن يصل لـ160 دولار والمكاسب بالملايين

لافروف يلتقي مع المرشح لمنصب رئيس وزراء كردستان العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

العراق: مقتل جندى بهجوم مسلح شمالى بغداد

العراق: حملة تفتيش عن العناصر الإرهابية جنوب الفلوجة

العراق

عبوة ناسفة

داعش

الارهاب




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة