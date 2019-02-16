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العثور على جثة شاب منتحر بشنق نفسه داخل شقته بالدقهلية

السبت، 16 فبراير 2019 12:16 م
العثور على جثة شاب منتحر بشنق نفسه داخل شقته بالدقهلية انتحار- أرشيفية
الدقهلية ـ شريف الديب
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كشف انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بمدينة ميت غمر على وفاة شخص تخلص من حياته بالانتحار شنقا.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ميت غمر بانتشار رائحة كريهة من داخل أحد الشقق السكنية خلف مستشفي الكلي.

وعلى الفور انتقل المامور ورئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالدلوف إلى الشقة عثر على جثة شخص مشنوقًا ومعلق فى سقف الحجرة.

وتبين أن المنتحر "إبراهيم.م.إ."، 40 عاما، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفي، وكشفت التحريات الأولية إلى تخلصه من حياته بالانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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شاب ينتحر بشنق نفسه




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