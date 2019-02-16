السجن المؤبد لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "كرم.ح.ك" مزارع بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد.ح.أ" بأن أطلق عليه النار من بندقية آليه بمركز المراغة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى ، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاتة بأمانة سر خالد سلامة واحمد سعد المصرى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طلقات نارية فى جسده، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات سابقة بينهما أدت إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين، قام على إثرها المتهم بإطلاق النار عليه من بندقية آلية كانت بحوزته فلقى مصرعه فى الحال.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.