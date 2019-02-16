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"الزراعة" لجان مكثفة لحماية أشجار المانجو من التقلبات الجوية والصقيع

السبت، 16 فبراير 2019 03:00 ص
"الزراعة" لجان مكثفة لحماية أشجار المانجو من التقلبات الجوية والصقيع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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كثفت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، لجان المتابعة على أشجار "المانجو" بمختلف المحافظات التى تزرع محصول "المانجو" لتجنيا التأثيرات السلبية الحالية خلال فترة الصقيع والطقس السيئ، خاصة أن أشجار المانجو من المحاصيل البستانية الحساسة للصقيع  وبرودة الجو، وتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية لحدائق المانجو.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، إنه هناك متابعة مستمرة مع مديرى ووكلاء الوزارة بالمحافظات لتقديم كل الدعم لمزراعى المحاصيل الشتوية لعدم تضرر المحصول من الموجة الباردة والصقيع والعاصفة  الترابية، وأوضح التقرير أنه فى حالة تلقى شكاوى من تضرر أحد من المحاصيل الزراعية سواء خضروات أو فاكهة يتم فحص الشكوى وتقديم كل الدعم للمزارعين.


 

 


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