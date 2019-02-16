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"الزراعة" تضع حزمة إرشادية لـ62 ألف صوبة تجنبًا لمخاطر التقلبات الجوية

السبت، 16 فبراير 2019 06:00 ص
"الزراعة" تضع حزمة إرشادية لـ62 ألف صوبة تجنبًا لمخاطر التقلبات الجوية زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكدت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك حملات مرورية على 62 ألف صوب خضراوات مرخصة عن طريق وزارة الزراعة، وتقوم بتدعيمها فنيًا وتقديم الإرشادات الفنية والتوصيات لها لتجنب مخاطر التقلبات الجوية وبرودة الجو والرياح الشديدة على الصوب بمناطق شمال الدلتا والمناطق المكشوفة، للحفاظ على المحاصيل تحت الصوب الزراعية وزيادة الإنتاجية.

 

 قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع"، إن هناك عدة إجراءات لتفادى تأثر التقلبات الجوية على صوب الخضراوات، بعدم فتح الصوبة خلال موجات الصقيع لمدة طويلة، وذلك لتخزين أكبر كمية حرارة مع التهوية أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى التعفير بالكبريت الميكرونى للحد من تأثير الصقيع.

 

وأضاف "البحراوى"، أنه من بين الإجراءات المتبعة ضرورة الرش بمركب نحاسى وقاية من أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها، عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر، تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها مع استخدام حامض الفسفوريك 80% ضخًا مع شبكة الرى.


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