الداخلية تداهم 77 بؤرة إجرامية وتضبط 796 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضى

داهمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية، 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية".

ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى ضبط 796 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "رشاش - 72 بندقية آلية - 132 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" - 68 طبنجة – 523 فرد محلى الصنع - 2104 طلقة مختلفة الأعيرة -1544 قطعة سلاح أبيض".

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام القضائية وضبطت 1888 هارب من حكم جناية، و157492 حكم حبس، و235354 حكم غرامة، و56923 حكم مخالفة.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 23 تشكيلاً عصابياً ضموا 86 متهماً ، إرتكبوا 100 حادث سرقة متنوع، وتم إعادة 19 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض 42 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهم.