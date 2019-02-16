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التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى للذهاب للمدرسة..صور

السبت، 16 فبراير 2019 09:53 م
التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى للذهاب للمدرسة..صور الطالبة ندا عباس من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الغربية
كتب محمود طه حسين
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استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لنداء الطالبة ندا عباس علي عثمان خيرالله،  بالثانوية العامة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدرسة إشناواي الثانوية المشتركة، بمحافظة الغربية مركز السنطه، بتوفير كرسى متحرك لها لمساعدتها فى الذهاب للمدرسة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها إن الطالبة أصيبت بضمور في العضلات، ولا تستطيع والدتها حملها إلى المدرسة كل يوم لطول المسافة، لكنها لم تستسلم فأرسلت نداء لوزارة تعلن عن حلمها ورغبتها في كرسي متحرك لتستكمل دراستها حتى تصبح أخصائية اجتماعية تعمل على مساعدة الآخرين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الاستجابة بشكل مباشر للطالبة من قبل الوزير الدكتور طارق شوقى بتوفير كرسى متحرك.

وأشارت إلى أنه تم تكليف مدير المديرية التعليمية بمحافظة الغربية، الشناوي عبدالصمد عايد، بتسليم الطالبة الكرسى أمام منزلها نيابة عن الوزير.

وقدم الشناوي للطالبة ندا وأسرتها تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واعتذاره عن الحضور بنفسه لارتباطه بمواعيد مسبقة، ومعبرًا لها عن إعجاب الوزير بقوة عزيمتها وإرادتها والتي قد يفتقدها الأصحاء، مؤكدًا على أن  الدكتور طارق شوقي يده ممدودة لها دائمًا حتى تحقق كل ما تتمناه.

وأكد الشناوي، أن الطالبة تعد بمثابة رمز التحدي، وأنها نور يضيئ الطريق للآخرين، وأن بداخلها قوة وإرادة تستطيع بهما تحقيق المستحيل، كما أوضح الشناوى أن المحافظ اللواء المهندس هشام السعيد تواصل تلفونيًا معه، مؤكدًا على دعمه للطالبة وأسرتها في أي أمر قد  يلزمهم.

و عبرت ندا عن شكرها للوزير الدكتور طارق شوقي،  مضيفة أنها هذه هي بداية تحقيق آمالها، وأنها على ثقة رغم صعوبة الطريق أنها هتوصل لأن ربنا أمدها بعزيمة أكبر بكثير من أي عقبة.
 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (2)
 

 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (3)
 

 

 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (4)
 

 

 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (5)
 

 

 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (6)
 

 

 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (7)

 

التعليم تستجيب لطالبة من ذوى الاحتياجات وتوفر لها كرسى (1)
 

 


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