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"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية

السبت، 16 فبراير 2019 03:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية الحج - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م اعتبارًا من اليوم السبت وحتى 24 فبراير الجارى، وذلك لاختيار 270 مشرفًا من إجمالى 1100 متقدم، حيث من المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية "أون لاين" على برنامج الحاسب الآلى.

 

وكان أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قد أكد إنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات فى محافظات "القليوبية، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة"، موضحًا أن الاختبار التحريرى سيشمل 60 سؤالاً دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج، وفى حال اجتياز المشرف الاختبار التحريرى سيتم إجراء اختبار شفوى ومقابلة شخصية للاختيار النهائى للمشرفين.

 


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مشرفى حج الجمعيات الأهلية

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