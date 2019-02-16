البيئة تواصل جهودها للحد من التلوث فى الشرقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية

كتبت آية دعبس

قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإزالة ورفع تراكمات من المخلفات الصلبة فى شارع الغشام بالزقازيق استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات وزيرة البيئة بالقضاء على أى مخالفات بيئية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كانت الإدارة البيئية بمركز ومدينة الزقازيق، قد شكلت لجنة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شئون البيئة بالزقازيق لفحص شكوى من أهالى منطقة شارع الغشام بالزقازيق كما قامت اللجنة بفحص شكوى أخرى مقدمه من أهالي قسم الصيادين بالزقازيق للتضرر من وجود أشجار تعيق حركة المرور أمام أحد قاطنى الشارع، وكذلك قيام أحد المواطنين بتربية كلاب بالبلكونة الخاصة بمنزله وبالتنسيق، والتعاون مع إدارة شؤون البيئة بمركز الزقازيق والإدارة البيطرية، وتم فحص الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى نهائيا فى أقرب وقت.

كما تابعت اللجنة أيضا أعمال تطهير مصرف منزل ميمون الزراعى بقرية نعمان بمركز فاقوس، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمهيدا لتغطية هذا الجزء المار داخل القرية، يأتى هذا ضمن متابعة طلب مقدم من أهالى قرية نعمان العارين بمركز فاقوس والمزكى من السيدة النائبة نوسيلة أبو العمرو والوارد إلى فرع الشرقية.