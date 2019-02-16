video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تواصل جهودها للحد من التلوث فى الشرقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية

السبت، 16 فبراير 2019 12:59 م
البيئة تواصل جهودها للحد من التلوث فى الشرقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية البيئة تواصل جهودها للحد من التلوث في الشرقية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإزالة ورفع تراكمات من المخلفات الصلبة فى شارع الغشام بالزقازيق استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات وزيرة البيئة بالقضاء على أى مخالفات بيئية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
 
 
كانت الإدارة البيئية بمركز ومدينة الزقازيق، قد شكلت لجنة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شئون البيئة بالزقازيق لفحص شكوى من أهالى منطقة شارع الغشام بالزقازيق كما قامت اللجنة بفحص شكوى أخرى مقدمه من أهالي قسم الصيادين بالزقازيق للتضرر من وجود أشجار تعيق حركة المرور أمام أحد قاطنى الشارع، وكذلك  قيام أحد المواطنين بتربية كلاب بالبلكونة الخاصة بمنزله وبالتنسيق، والتعاون مع إدارة شؤون البيئة بمركز الزقازيق والإدارة البيطرية، وتم فحص الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى نهائيا فى أقرب وقت.
 
 
كما تابعت اللجنة أيضا أعمال تطهير مصرف منزل ميمون الزراعى بقرية نعمان بمركز فاقوس، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمهيدا لتغطية هذا الجزء المار داخل القرية، يأتى هذا ضمن متابعة طلب مقدم من أهالى قرية نعمان العارين بمركز فاقوس والمزكى من السيدة النائبة نوسيلة أبو العمرو والوارد إلى فرع الشرقية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيئة تعاين العمل فى مقلب مدينة قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحى بالسادات

البيئة تجرى مسح كامل للنهر بسوهاج وأسيوط للتأكد من انتهاء بقعة التلوث بالنيل

وزارة البيئة

القمامة فى الشرقية

مخلفات




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة