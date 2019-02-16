البابا تواضروس: مصر دولة خاصة فى التاريخ والجغرافيا ولها مكانة بالكتب المقدسة

وائل ربيعى – عزوز الديب

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، أنه تذكر دراسته فى كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية عندما تفقد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية اليوم السبت، إذ أنه مازح الحضور، قائلا: "أصعب حاجة فى سنوات الدراسة الامتحانات ولو يعملوا الدراسة من غير الامتحانات هتبقى حاجة كويسة، أنا سعيد بكل الكلمات الطيبة ونحن كلنا خدام لهذا الوطن والزمن الذى نعيش فيه".

وأضاف قداسة البابا تواضروس، خلال زيارته اليوم السبت للجامعة البريطانية مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك خمس نقاط يريد التحدث عنها اليوم، مؤكدا أن رقم خمسة يعنى القوة، وأول هذه الأشياء التى يريد التحدث عنها هى مصر المكانة والنيل والهرم والحضارة والإنسان، قائلا: "مصر دولة خاصة جدا فى التاريخ والجغرافية والطبية وهى بلد على الناصية فى قارة أفريقيا وتجمع فى حدودها بحرين وهذا موقع فريد ولها مكانة خاصة فى الكتب المقدسة فقد ذُكرت 700 مرة أكتر من أى بلد أخرى، وهذه مصر المكانة".

وتابع: "أما مصر النيل فعندما تنظر إليه سوف تجد شكل إنسان يرفع يديه للصلاة وتشرب منه الحياة الهادئة فالشخصية المصرية لا تعرف العنف ونحن نسكن على ضفتى النهر كلنا كمصريين وهذا ما جعل منا وحدة وطنية لم يصنعها بشر وإنما صناعها الله وهناك أمثلة تقول الجار قبل الدار وتعملنا منها دور العبادة والصلاة ونحن شعب يصلى معا فى المسيحية أو الإسلام، ومصر الهرم تعني مقابر القدماء الذين تركوا لنا المعابد والمقابر والأهرامات فهى فى أصلها وهذا الورث الذى نورثه من القدماء فمصر عاشت هذه الروح منذ الفراعنة وهى التى اخترعت المسلة وعلمت العالم هذه المسلة وهذا الفن".

وأشار إلى أن مصر الحضارة من أعظم الحضارات على مستوى العالم فهى لها طعمها الخاص ومذاقها الخاص، قائلا: "دائما نقول إنها لوحة طبيعية جميلة المكونات ومساحة مصر مليون وهذه اللوحة البديعة لمصر تجعلنا ذوو مذاق خاص للدول الخارجية فنحن نعيش هذه الخلطة والطبقات من الحضارات، ومصر حاوية لمعارف كثيرة وفى اللغة العربية نتحدث بأكثر من 200 مفردة من اللغة المصرية القديمة".