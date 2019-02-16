"الأرصاد" تستضيف اليوم مؤتمر الأرصاد الجوية الإفريقية بمشاركة وزير الطيران

كتب محمود راغب

استكمالا لدور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الإفريقى، تستضيف هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت وحتى 23 فبراير الجارى مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

وسيتضمن المؤتمر مؤتمرا للقيادات النسائية الإفريقية فى مجال الأرصاد الجوية، واجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، فضلا عن اجتماع رؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى مجال الأرصاد الجوية، وأيضا مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية.