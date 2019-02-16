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الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية وارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

السبت، 16 فبراير 2019 01:05 م
الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية وارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع طقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب
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اليوم السابع بلس
 
 
كشف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.
 
 
وأضاف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بداية من اليوم يشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيام درجة ودرجتين لتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنهاية الأسبوع 22 درجة .
 
وأشار وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن هدوء الرياح سيزيد الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أن السحب ستقل بشكل كبير وتزيد فترات سطوع الشمس وتكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة بالسواحل الشمالية غدا الأحد وبعد غد الاثنين، لتنتهى فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء من يوم الثلاثاء.
 
وكشف  وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن عودة الشبورة المائية على معظم الأنحاء خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.
 

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