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"اقتصادية النواب" تؤكد أهمية الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى مواجهة الفساد

السبت، 16 فبراير 2019 12:03 ص
"اقتصادية النواب" تؤكد أهمية الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى مواجهة الفساد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
كتب أحمد عرفة
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أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، أهمية مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، فى تسهيل تحصيل الضرائب، إلى جانب زيادة حصيلة الضرائب من المواطنين.

 

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جعل دفع الضريبة إلكترونية سيسهل على المواطنين دفع الضرائب، كما سيسهل على الدولة تحصيل الضرائب، وبالتالى نضمن عدم التهرب من الضرائب.

 

ولفت عضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، إلى أن تحصيل الضريبة إلكترونيا سيقلل كثيرًا من الفساد، مشيرًا إلى أنه كلما اتجهنا نحو الدولة الرقمية كلما زاد الاستثمار وانعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد المصرى.

 

ويأتى نظام الميكنة الذى تسعى مصلحة الضرائب لتطبيقه، فى إطار جهود تطوير حصر المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة، وكذلك المجتمع الضريبى.


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