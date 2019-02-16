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استطلاع لـ"بصيرة": نظرة المصريين للدول العربية "إيجابية" عدا قطر

السبت، 16 فبراير 2019 02:52 م
استطلاع لـ"بصيرة": نظرة المصريين للدول العربية "إيجابية" عدا قطر الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لأبحاث الرأى العام
الأقصر – منى ضياء
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قال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لأبحاث الرأى العام "بصيرة"، أن المعلومات تمثل أهمية كبيرة فى صناعة القرار، مشيرا إلى وجود فجوة بين مدركات المصريين وبين الحقائق وهو ما يجب أن يدركه صانع القرار، حيث تحكم الانطباعات هذه المدركات.

وأوضح عثمان أن هناك نظرة إيجابية للمصريين نحو الدول العربية ما عدا قطر، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأى، وما تزال النظرة سلبية نحو اسرائيل، أما بالنسبة للدول الأجنبية فهناك نظرة سلبية تجاه هذه الدول، فى حين تعد دولة الصين أكثر دولة ينظر لها المواطنون المصريون بصورة إيجابية.

ويدلل عثمان على وجود فجوة بين مدركات المصرين التى تظهرها استطلاعات الرأى، والحقائق، بنتيجة استطلاع رأى أجراه المركز حول العدد الأمثل لأفراد الأسرة، حيث جاءت النتيجة بواقع 39% يرون أن العدد الأفضل يرى أن 1 – 2 طفل هو العدد الأمثل، فى حين يرى 29% أن عدد 3 أطفال هو الأمثل، و31% يرى عدد أكبر من ذلك، ورغم هذه الرؤية إلى أن الحقيقة تكشف زيادة معدل نمول السكان إلى 2.5 سنويا وهذه نسبة مرتفعة.

وأكد ماجد عثمان أنه إذا كنا بصدد تغيير السياسات العامة، لابد من قياس مدركات الناس من أجل إحداث التغيير المطلوب، كما أن اختيار توقيت إجراء استطلاعات الرأى العام أمر هام جدا.

 

 


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