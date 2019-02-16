ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى ولاية إلينوى الأمريكية إلى 5 قتلى

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت شرطة ولاية إلينوى الامريكية، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار داخل مصنع تابع لشركة "Henry Pratt" بمدينة اورورا إلى 5 قتلى بينهم منفذ الهجوم.

وقالت قائدة شرطة مدينة أورورا كريستن زيمان - فى تصريح نقلته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت - إن ما لا يقل عن خمسة من عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث أصيبوا أيضا برصاص المسلح، وهم يتلقون العناية الطبية فى الوقت الحالي.

وأشارت المسئولة إلى أن عناصر الشرطة استغرقوا بعض الوقت لتحديد مكان المسلح، ذلك كون مساحة المبنى 2700 متر مربع، مبينة أنهم "تبادلوا إطلاق النار معه بعد تحديد مكانه، ما أدى فى النهاية إلى مقتله".

وحددت السلطات هوية منفذ الهجوم وهو رجل يدعى غارى مارتن (45 عاما) ويعمل فى الشركة ذاتها. فيما أعلنت شرطة المدينة الواقعة غرب شيكاغو أن المصنع آمن هو والمنطقة المحيطة به وأن المسلح "لم يعد يشكل تهديدا".