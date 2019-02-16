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احتفالاً بمهرجان "800 سنة منصورة".. تجميل مدخل المدينة وأسوار الجامعة والأرصفة

السبت، 16 فبراير 2019 01:33 م
احتفالاً بمهرجان "800 سنة منصورة".. تجميل مدخل المدينة وأسوار الجامعة والأرصفة الطلاب أثناء دهانهم أسور جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب
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بدأت اليوم فعاليات مهرجان "800 سنة منصورة" والذى تنظمه جامعة المنصورة للاحتفال بمرور 800 عام على تأسيس مدينة المنصورة، فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة خلال الفترة من ١٦- ٢١ فبراير الجارى .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وأشراف الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان.

وقامت لجنة الخدمة العامة بدهان الأرصفة وتجميل أسوار الجامعة داخل وخارج الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى القليوبى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور أحمد سامى ومساعديهما فاطمة الهلباوى ومها عبالعزيز ومحمود شوقى.

حيث قام أكثر من ٧٠ طالبًا من المشاركين فى لجنة الخدمة العامة بتجميل بوابات الجامعة ودهان الارصفة والأعمدة وإتمام عمليات النظافة داخل حرم الجامعة وخارجه.

دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة (1)
دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة

 

دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة (2)
دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة

 

دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة (3)
دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة

 

دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة (4)
دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة (4)

 

دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة (5)
دهان أسوار وجدران جامعة المنصورة

 

 

 


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