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إيران تؤكد فشل محاولتها الثانية لإطلاق قمر صناعى

السبت، 16 فبراير 2019 06:00 ص
إيران تؤكد فشل محاولتها الثانية لإطلاق قمر صناعى محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية
واشنطن (رويترز)
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قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، فى مقابلة مع محطة (إن.بي.سي) نشرت، الجمعة إن محاولة إيران إطلاق قمر صناعى ثان خلال الشهرين الماضيين باءت بالفشل.

كانت إيران حاولت الشهر الماضى إطلاق قمر صناعى لكن المحاولة فشلت أيضا، ورغم المحاولتين الفاشلتين فإن تصريحات ظريف ستثير على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى فى إطلاق رؤوس صواريخ وليس فقط فى إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، ولم يرد ممثل عن مجلس الأمن القومى الأمريكى على الفور على طلب للتعليق.

وتقول إيران إن محاولات إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء والتجارب الصاروخية لا تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتعتبر إيران برنامجها الفضائى مسألة فخر وطني.

وقالت إيران الشهر الماضى إنها حاولت إطلاق قمر صناعى لكنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة وفشل. وقال وزير الاتصالات الإيرانى وقتها إن القمر الصناعى "بايام" كان من المفترض أن يستخدم فى أغراض التصوير والاتصالات لنحو ثلاثة أعوام.

كانت إيران أطلقت أول قمر صناعى محلى الصنع فى 2009 فى الذكرى الثلاثين للثورة الإسلامية التى اندلعت عام 1979. واحتفلت إيران هذا الشهر بالذكرى الأربعين للثورة.

 

 


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