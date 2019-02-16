إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببنها

القليوبية - نيفين طه

أصيب 4 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم أول بنها، تم ضبط الأسلحة المستخدمة بالواقعة، ونقل المصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب مشاجرة ومصابين بناحية عزبة السلام – دائرة القسم، بين كل من طرف أول "محمود.س" 25 سنة، عامل، وشقيقه "محمد.ر" 28 سنة، سائق، مصاب بقطع بالفخذ الأيسر، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة

عقب قيام النيابه العامه بإخلاء سبيل طرفى المشاجره تقابل أفراد الطرف الأول مع كل من "اسامه. س" 34 سنة، جزار، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"احمد.م" 32 سنة، جزار، مصاب بجرح نافذ بالبطن، و"محمدى.م"30 سنة، جزار، مصاب بجرح قطعى بالظهر، وذلك على أثر سابقه خلافات الجيرة، وتعدى الطرفان على بعضهما .

واليوم تجددت الخلافات مرة أخرى وقام الأول من الطرف الأول وبحوزته سلاح أبيض "سكين" قام باعدادة سلفاً ، بالتوجه للطرف الثانى أثناء تواجدهم بذات الناحيه، والذى تربطهم علاقه صداقه ومشاركه بمتجر لبيع اللحوم والتعدى عليهم بالسب والشتم وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الثانى من الطرف الأول، بالحضور لمناصرة شقيقه وبحوزته سلاح أبيض سكين، وقيام الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب محدثين الإصابات المشار إليها.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، عبارة عن 2 سكين، وتم التحفظ عليهما.

تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتصرح لهم بالخروج جميعا عدا الثانى والثالث ،وتم تعيين الحراسه اللازمة عليهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1302 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019م ،وجارى العرض على النيابةالعامة للتحقيق .