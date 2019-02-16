إحالة خادمة سرقت شقة صاحب شركة بالتجمع للمحاكمة

كتب أحمد حسنى

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإحالة خادمة للمحاكمة العاجلة، لسرقتها 5 آلاف جنيه ومفروشات وأكسسورات من شقة صاحب شركة بمنطقة التجمع الخامس.

ترجع الواقعة بتبلغ قسم شرطة التجمع الخامس، من "هيثم. م. هـ" (54 سنة) مالك شركة، ومقيم بدائرة القسم، بتضرره من "عبير.ع. ح" (40 سنة) خادمة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامها بسرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 5000 جنيه، وبعض الملابس، ومفروشات، وعطور، ومجموعة من الإكسسوارات من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على فترات إبان عملها كخادمة طرف المجنى عليه.