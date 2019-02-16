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إحالة المدير السابق لهيئة الرقابة على الصادرات للجنايات لتلقيه 350 ألف جنيه رشوة

السبت، 16 فبراير 2019 01:10 م
إحالة المدير السابق لهيئة الرقابة على الصادرات للجنايات لتلقيه 350 ألف جنيه رشوة المستشار نبيل صادق النائب العام - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقى رشاوى مالية 350 ألف جنيه.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة بأنه فى غضون شهر نوفمبر 2017  قام المتهم بصفته موظفاً عمومياً يعمل مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضو لجنة البت، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ 350 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشائه القيمة التقديرية وتمكينه من تبديل العرض المالي المقدم منه فى المناقصة المطروحة من الهيئة محل عمله وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

 

وذكرت التحقيقات أنه أثر بلاغ الشاهد الأول أجرت الجهات الأمنية، تحرياتها التى توصلت لصحة ما أبلغ به فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثاتهما الهاتفية ولقاءاتهما ونفاذا لذلك الإذن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وتسجيل محادثات هاتفية ولقاءات فيما بين المتهم والشاهد الأول تضمنت طلب المتهم مبلغ مالى قدره 350 ألف جنيه مقابل إفشاء القيمة التقديرية لتلك الأجهزة لإرساء المناقصة على الشركة محل عمل الشاهد الأول وتمكن الأخير من تعديل العرض المالى المقدم منها لتوريد تلك الأجهزة بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، وطلب المتهم من الشاهد الأول تقاضي نصف مبلغ الرشوة وقدره 175 عند تبديل العرض المالي للشركة محل عمله والباقي عقب إرساء المناقصة عليها فأعد ذلك المبلغ من خزينة الرقابة الإدارية وسلمه للشاهد الأول وتم تسجيل لقاء جمع الشاهد الأول والمتهم بالطريق العام بشارع صلاح سالم ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمن أخذ المتهم لمبلغ الرشوة فألقي القبض على المتهم وبحوزته مبلغ الرشوة.

 

أقر المتهم بالتحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية المحرزة بالقضية،  كما ثبت من استماع النيابة العامة على التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها طب وأخذ المتهم مبلغ مالى على سبيل الرشوة من الشاهد الأول وثبت بتقرير خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون بأن صوت وصور المتهم والشاهد الأول مطابق لصوتهما وصورهما من التسجيلات.


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